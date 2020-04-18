توريد 230 طن قمح إلى صوامع سوهاج

بدأت محافظة سوهاج، استلام محصول القمح من المزارعين، منذ يوم الخميس الماضي؛ حيث استعدت مديريتا التموين والزراعة لاستقبال الاقماح وتوريدها إلى الصوامع والشون ومراكز التجميع.وأعلنت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، أن المساحات المنزرعة بلغت حوالي 210 آلاف فدان، وما تم توريده حتى أمس حوالي ٢٣٠ طنًا، والمستهدف توريده حوالي ١٤٥ ألفًا خلال الشهور القادمة.وأشارت في بيان لها إلى أن سعر الأردب هذا العام يتراوح من ٧٠٠ إلى ٦٨٥ و٦٧٠ جنيها حسب درجة النظافة.وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أمر بتشكيل لجنة من المحافظة و"التموين" و"الزراعة" لتسهيل عمليات التوريد للمزراعين، مؤكدا على اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة ورؤساء الوحدات المحلية، بالعمل على تذليل العقبات والمعوقات، التي قد تعترض عمليات توريد القمح، وتسهيل الإجراءات على جميع المزارعين، لافتا إلى عدم وجود أي معوقات تعترض عملية الاستلام من الموردين حتى الآن، وأن عملية التوريد تسير بشكل منتظم.