6 أسباب غير معروفه لارتفاع ضغط الدم
السبت 18/أبريل/2020 - 03:38 م
إسلام جمالطباعة
نعلم جميعًا أن تدخين السجائر والملح الزائد غالبًا ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تتركك مع ارتفاع ضغط الدم؟
قدم موقع "healthybuilderz" الطبى، بعض الأسباب المحتملة لإرتفاع ضغط الدم:
الحلويات:
إن تناول الكثير من المواد السكرية ليس فقط سيئًا للأسنان، ولكن أيضًا لضغط الدم، فهذا يرجع إلى حقيقة أن السكر المكرر يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجهاز العصبى.
شرب الكثير من الكحول:
في حين أنه من الصحيح أن الكحول يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية عند تناوله باعتدال، فإن شرب الكثير منه يمكن أن يفعل عكس ذلك تمامًا.
ومن المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن الإفراط في تناول الكحول ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمكن أن يصيب الشخص باضطرابات النوم.
توقف التنفس أثناء النوم:
هل تستيقظ وأنت تشعر بعدم الانتعاش في الصباح ويقال لك دائمًا أنك تشخر بصوت عال؟ فقد تعاني من توقف التنفس أثناء النوم، وهو سبب غير معروف لارتفاع ضغط الدم.
الشعور بالضغط دائمًا:
الإجهاد المزمن شائع، فوفقا للخبراء، إنه شيء يجب إدارته بشكل جيد للغاية، خلاف ذلك، يمكن أن يترك ضغط دمك مرتفعًا وصحتك العامة بمشاكل مرضية كثيرة.
استخدام الساونا والأحواض الساخنة:
بالحديث عن الإجهاد، يستخدم الكثير من الساونا أو أحواض الاستحمام الساخنة للاسترخاء، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك البحث عن بعض أنشطة الاسترخاء الأخرى - فقد تسبب حمامات البخار وأحواض الاستحمام الساخنة ارتفاع ضغط الدم خاصةً إذا تم تشخيص إصابتك بمرض القلب والأوعية الدموية.
أخذ بعض الأعشاب:
يعتقد الكثير من الناس أنه من الآمن تناول المكملات العشبية لأنها كلها طبيعية، ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الأعشاب قوية جدًا لدرجة أنها يمكن أن تتداخل مع عمل أدوية ارتفاع ضغط الدم.
قدم موقع "healthybuilderz" الطبى، بعض الأسباب المحتملة لإرتفاع ضغط الدم:
الحلويات:
إن تناول الكثير من المواد السكرية ليس فقط سيئًا للأسنان، ولكن أيضًا لضغط الدم، فهذا يرجع إلى حقيقة أن السكر المكرر يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجهاز العصبى.
شرب الكثير من الكحول:
في حين أنه من الصحيح أن الكحول يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية عند تناوله باعتدال، فإن شرب الكثير منه يمكن أن يفعل عكس ذلك تمامًا.
ومن المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن الإفراط في تناول الكحول ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمكن أن يصيب الشخص باضطرابات النوم.
توقف التنفس أثناء النوم:
هل تستيقظ وأنت تشعر بعدم الانتعاش في الصباح ويقال لك دائمًا أنك تشخر بصوت عال؟ فقد تعاني من توقف التنفس أثناء النوم، وهو سبب غير معروف لارتفاع ضغط الدم.
الشعور بالضغط دائمًا:
الإجهاد المزمن شائع، فوفقا للخبراء، إنه شيء يجب إدارته بشكل جيد للغاية، خلاف ذلك، يمكن أن يترك ضغط دمك مرتفعًا وصحتك العامة بمشاكل مرضية كثيرة.
استخدام الساونا والأحواض الساخنة:
بالحديث عن الإجهاد، يستخدم الكثير من الساونا أو أحواض الاستحمام الساخنة للاسترخاء، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك البحث عن بعض أنشطة الاسترخاء الأخرى - فقد تسبب حمامات البخار وأحواض الاستحمام الساخنة ارتفاع ضغط الدم خاصةً إذا تم تشخيص إصابتك بمرض القلب والأوعية الدموية.
أخذ بعض الأعشاب:
يعتقد الكثير من الناس أنه من الآمن تناول المكملات العشبية لأنها كلها طبيعية، ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الأعشاب قوية جدًا لدرجة أنها يمكن أن تتداخل مع عمل أدوية ارتفاع ضغط الدم.