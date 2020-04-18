«المحامين»: مد الاشتراك فى العلاج حتى 31 مايو

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، السبت، مد الاشتراك في العلاج حتى 31 مايو؛ نظرًا للظروف الراهنة.جاء نص القرار: "نظرًا للظروف الراهنة تمد فسحة الاشتراك في العلاج واستخراج البطاقة العلاجية حتى 3152020".كان نقيب المحامين قد أصدر قرارًا، الخميس الماضي، بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة بسبب ما يعانيه المحامون من شروط تعسفية تلزم بدليل بعينه لإثبات الاشتغال بالمحاماة وفقًا لما جاء في نص القرار.