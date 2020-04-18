مكرم محمد عن التحقيق مع «المصري اليوم»: ندعم حرية الرأي

قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس حريص على دعم حرية الرأي والتعبير وعدم التعرض لهما.وأضاف مكرم، لـ«الدستور»، بشأن عقد جلسة تحقيق مع ممثلي صحيفة «المصري اليوم» بسبب مقالات نيوتن أن لجان المجلس رصدت أزمة في مقالات نشرت بالجريدة بتوقيع من الكاتب المجهول، ومن حقها أن تحقق مع الكاتب؛ لاستيضاح رغبته وهدفه مما طرحه بمضمون مقالاته.أشار إلى أن ذلك لا يتنافى مع دعم المجلس لحرية الرأي والتعبير وحرصه الشديد على توافرهما في الإعلام المصري، لكن من حق المجلس الدفاع عن الأمن القومي المصري ومواجهة كل دعوات تُناهضه.وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن فكرة ألا يكون الكاتب معلوما ويكتفي بتوقيع لا يظهر شخصيته، أمر متعارف عليه في الصحافة ولا يحمل في حد ذاته أي انتقاد، مشيرًا إلى أن لجان التحقيق سترفع تقريرا بنتيجة التحقيق مع ممثلي الجريدة لعرضه على المجلس واتّخاذ قرار بشأنه، بما لا يتنافى وحرية الرأي والتعبير.