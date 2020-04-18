العراق: 19 حالة شفاء من كورونا بالبصرة والنجف وديالى

أعلنت دائرة صحة البصرة، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات شفاء.وذكر بيان للدائرة- أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت- أن الحالات الإيجابية الجديدة، بلغت 15 حالة، وبلغت حالات الشفاء 7 حالات جديدة، فيما لم تسجل المحافظة أى حالة وفاة.وتابع البيان أن عدد الحالات الإيجابية التراكمية ارتفع إلى 241 حالة (17 وفيات و114 شفاء و110 قيد العلاج)، مشيرًا إلى أن عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بها بلغ 128، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي بلغ3461.وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي، تعافي ١٠ مصابين بفيروس كورونا، ومغادرتهم مستشفى الحكيم العام بالمحافظة.وصرحت دائرة صحة ديالي بمغادرة اثنين من المصابين بفيروس كورونا ردهة العزل الصحي بعد تماثلهما للشفاء التام.وأوضح مدير إعلام صحة ديالي فارس العزاوي ل"نينا"- أن حالتي إصابة بمرض كورونا اكتسبتا الشفاء التام وغادرتا ردهة العزل الصحي في بعقوبة، وهما لرجل من أهالي كنعان شرقي بعقوبة وامرأة من أهالي بعقوبة، وأن حالات الشفاء ارتفعت إلى 14 حالة ولم يبق في الحجر الصحي سوى حالة واحدة والدائرة بانتظار نتائج الفحص المختبري لتقييم الوضع الصحي.وكانت خلية الأزمة في ديالى أعلنت الليلة الماضية عن خلو الردهات الانتقالية في المستشفيات الحكومية من حالات الاشتباه بفيروس كورونا.