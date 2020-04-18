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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 إصابة جديدة بكورونا فى البصرة العراقية

السبت 18/أبريل/2020 - 11:18 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة بالعراق، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة فيما يتعلق بحالات كورونا، هو تسجيل 15 حالة جديدة"، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء بلغت 7 حالات.

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