15 إصابة جديدة بكورونا فى البصرة العراقية

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة بالعراق، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وذكرت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة فيما يتعلق بحالات كورونا، هو تسجيل 15 حالة جديدة"، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء بلغت 7 حالات.