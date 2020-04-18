حصاد 4060 فدان قمح في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار أعمال حصاد القمح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح التي تم حصادها حتى صباح اليوم السبت بلغت 4060 فدانا، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 386705 أفدنة.وأشار المحافظ - في تصريحات صحفية - إلى أن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.يذكر أن وزارة الزراعة حددت سعر القمح حسب درجات النظافة، وتم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 670 جنيهًا مصريًا ودرجة 23 هو 685 جنيهًا مصريًا ودرجة 23.5 بسعر 700 جنيه مصري.