«إسكان النواب»: الأعمال في العلمين الجديدة عادت بنسبة 80%

تفقد وفد لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناطق العمل بمشروع أبراج العلمين، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى التزام الشركات بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمال.وأكد العمال أنه منذ اليوم الأول لاستئناف الأعمال، تم توفير جميع سبل الوقاية، ويتم تسليمهم يوميًا مستلزمات طبية عبارة عن كمامة وكحول، إضافة إلى قياس الحرارة قبل دخول الموقع وعلى مدار اليوم.وعن نسبة عودة الأعمال بالمشروع، أكد المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الأعمال منتظمة بنسبة 80٪، مشيرًا إلى أنه حال استقرار الأوضاع ستعود بنسبة ١٠٠٪.وقال رئيس لجنة الإسكان إن وفد اللجنة مطمئن للإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها فى مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العمال.وتابع رئيس لجنة الإسكان، أنه ما يتم من أعمال في ظل أزمة كورونا إنجاز كبير جدًا، يُحسب للحكومة فى ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى عودة العمل بنسبة ٨٠٪ في جميع المواقع.