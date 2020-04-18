إلغاء احتفالات شم النسيم بدور الرعاية لمنع التجمعات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم وقف جميع احتفالات شم النسيم والتى كان من المقرر لها، الإثنين المقبل، نظرًا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، واستكمالًا للدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على سلامة المواطنين.وأضافت الوزارة، أنه تم وقف الاحتفالات سواء داخل دور الرعاية أو خارجها، منعا للتجمعات أو العدوى، كذلك تم منع الزيارات داخل دور الرعاية "أيتام - مسنين" وذلك حرصًا منها على سلامة الأبناء، كما تعقيم وتطهير جميع دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وعمل حملات توعية للأبناء بمخاطر الفيروس وطرق انتقال العدوى طبقا للتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.وأشارت إلى أن الوزارة تتبعها 449 دارا لرعاية الأيتام على مستوى الجمهورية تقوم برعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل وطفلة في مختلف المراحل التعليمية، حيث يوجد منها نسبة 80٪ بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ونسبة 20٪ من دور رعاية الأيتام تنتشر في باقي محافظات الجمهورية.