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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بدفن ضحايا كورونا من الأطباء فى مقابر الشهداء

السبت 18/أبريل/2020 - 11:07 ص
إيناس عبدالحليم
إيناس عبدالحليم
محمد جعفر
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خاطبت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بشأن دفن الأطباء المتوفين من فيروس كورونا بمدافن الشهداء بمحافظة الدقهلية.

وقالت النائبة، في بيان السبت، إنه لا يخفى على أحد الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الجيش الأبيض في مصر من أطباء وطواقم طبية، في ظل ما تمر به البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن تنامي في الآونة الأخيرة رفض بعض الأهالى دفن موتى الأطباء والطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في مدافنهم.

وأشارت إلى أن ذلك سبّب الأذى النفسي والمعنوي لهم، كما أن مفتي الجمهورية أفتى بأن المتوفى الذي قد لقي ربه متأثرًا بفيروس كورونا فهو في حكم الشهيد عند الله تعالى لما وجد من ألم وتعب ومعاناة حتى لقي الله تعالى صابرًا محتسبًا.

وأضافت: "إذا كان المتوفى من الأطباء المرابطين الذي يواجهون الموت في كل لحظة ويضحون
براحتهم، بل بأرواحهم من أجل سلامة ونجاة غيرهم، فالامتنان والاحترام والتوقير في حقهم واجب والمسارعة بالتكريم لهم أوجب".

وطالبت بضرورة إصدار قرار من المحافظ بدفن الموتى من الأطباء والطواقم الطبية بمقابر الشهداء بمحافظة الدقهلية، فهم شهداء شرعًا، وتقديرًا لواجبهم الوطني ورسالتهم الجليلة.

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