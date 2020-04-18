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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا تحصد مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 8

السبت 18/أبريل/2020 - 11:05 ص
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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حصلت جامعة المنيا على المركزين الثاني والثالث في مجالات الفنون التشكيلية بمسابقات مهرجان إبداع 8، وذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن نتائج المهرجان لطلاب الجامعات، "أون لاين"، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث أُقيمت المسابقة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجهورية، بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في 23 مجالا فنيا وعلميا وثقافيا، ضمن مسابقاتها بموسمها الثامن على التوالي.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة حصلت على المركز الثاني في مسابقة الجرافيك للمجال غير المتخصص، والتي حصلت عليها الطالبة إسراء علي حسين، بكلية السياحة والفنادق، كما حصل الطالب مصطفى محمود بكلية السياحة والفنادق على المركز الثاني في مجال النحت والفوز بمبالغ مالية للمسابقتين وصلت إلى 36 ألف جنيه.

وفي المجال المتخصص في نفس المسابقة، حصل الطالب إسحاق إبراهيم بكلية الفنون الجميلة على المركز الثالث في مجال النحت، وحصلت الطالبة إيفيلين نادي على المركز الثالث في مجال التصوير، والفوز بقيمة مالية وصلت إلى 32 ألف جنيه.

وأوضح وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، أن الجامعة نظمت مجموعة من المسابقات والمنافسات خلال شهر ديسمبر بالعام الماضي تنافست خلاله جميع كليات الجامعة مسابقة الفنون التشكيلية للمستوى العام، وبمشاركة كليات التربية الفنية والفنون الجميلة فى المستوي المتخصص فى مجالات التصوير الزيتى والنحت والتصوير الضوئى والجرافيك والأشغال الفنية، والتي أقيمت استعدادًا للمشاركة فى مسابقة وزارة الشباب والرياضة "إبداع 8".
جامعة المنيا تحصد مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 8
جامعة المنيا تحصد مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 8

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