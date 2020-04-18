زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته والسبب «خايفة من شكلي»

"بتقول أنا خايفة منه".. بهذه الكلمات البسيطة بدأ بها وليد دعواه رقم ٥٩١٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى طالب فيها بإثبات نشوز زوجته بعد تخليها عنه وتركه فى محنته ومرضه مبررة اشمئزازها وخوفها من مظهره بعد إصابته بحروق شديدة فى جسده ووجهه.وأضاف وليد: لم أتخيل لحظة واحدة بأنها تتركني فى محنتى بعد كل هذه العشرة التى بيننا، فمر على زواجنا ١٢ سنة وأنجبنا البنين والبنات، لم أتذكر بأننى رفضت لها طلبا مرة واحدة، فكانت كل طلباتها مجابة من الألف للياء حتى ظهرت على حقيقتها فى أول محنة لى.واستكمل الزوج: منذ خمسة شهور تقريبا قررت زوجتى عمل كشرى فى المنزل وأثناء طهيها البصل الخاص بالكشرى اشتعلت نار كبيرة ومن خوفى الشديد عليها وعلى أبنائي قمت بإخراجهم نهائيا من الشقة وبدأت فى إطفاء الحريق لكن لم أتمكن واشتعلت النار فى جسدى ووجهى وتمكن الجيران والمطافى من إطفاء الحريق بعد خسائر كبيرة في الشقة ونقلى للمستشفى.وبرغم أن زوجتى السبب فى إصابتى والخسائر التى لحقت بنا، إلا أننى لم ألُمها وكنت أشكر الله بعدم إصابة أحد من أبنائي فى الحريق.وبعد خروجى من المستشفى بدأت أشعر باشمئزاز كبير من زوجتى ومطالبتها الكثيرة بأن أعود إلى المستشفى حتى يتم شفائى أو أتوجه لعمل عملية تجميل، أخبرتها بأننى منتظم فى أخذ العلاج ولو استدعى الأمر لإجراء عملية تجميل لن أرفض.ومع ذلك أصبحت تصرفاتها غير مقبولة فكانت تأكل وتشرب بمفردها أو تحضر لى الطعام بمفردى وتنام بغرفة الأولاد، وبالنهاية قررت ترك المنزل لعدم تقبلها رؤيتى بهذا الشكل، وأخبرتني بأنها لن تعود نهائيا إلا بعد شفائى أو إجرائى عملية تجميل.