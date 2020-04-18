مد حظر التجوال فى موسكو حتى أول مايو

أعلن سيرجي سوبيانين، عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، مد حظر التجوال في أكبر مدينة أوروبية حتى مايو المقبل، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.وكان من المفترض أن يستمر حظر التجوال، الذي تراقبه الشرطة الروسية بشكل صارم، حتى غد الأحد.وقال سوبيانين إنه سيتم تمديد إغلاق الجزء الأكبر من المصانع في روسيا حتى مطلع الشهر المقبل.ويتعين على من يرغب في الذهاب إلى العمل أو إلى الطبيب التقدم بطلب للمدينة والحصول على تصريح مرور، وإلا سيتعرض لغرامة.وحظرت سلطات موسكو التجوال أو التريض في الهواء الطلق، وفرضت مئات الغرامات المالية على المخالفين، ويُسْمَح فقط بالذهاب إلى التسوق.وتسعى موسكو من خلال ما يعرف بالعزل الذاتى إلى منع انتشار المرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها، ومن ثم انهيار النظام الطبي في المدينة.وأشار سوبيانين إلى تحقيق نجاحات في مكافحة الفيروس، وقال إنه تم منع حدوث انتشار متفجر للفيروس "وهذا نجاح أولي ومتواضع لكنه مهم للغاية".كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن منح العاملين في البلاد إجازة مدفوعة الأجر طوال أبريل الجاري، غير أن الكثير من الشركات واصلت العمل إما للحفاظ على نظامها أو للمكافحة من أجل البقاء، ولهذا أصدر سوبيانين العديد من قرارات الغلق الإجباري.