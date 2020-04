احذروه.. كيف يسرق «Get Contacts» بيانات مستخدميه؟

منذ أيام، امتلئت صفحات "الفيسبوك" بصور مأخوذة عن تطبيق معين يتيح لهم معرفة ماذا يسميهم أصدقائهم عبر هواتفهم المحمولة؟، حيث انتشر بين رواد الموقع بشكل كبير جدًا."Get Contact" هو تطبيق قبل استخدامه يطلب منك الموافقة على عدد من الشروط، لتتمكن من استكمال الخطوات والدخول إليه وتأدية المهمة التي بدأ الكثيرون يتحدثون عنها.وبسبب الفضول الذي يصيب الكثير من الأشخاص فيذهبون للتجربة بشكل عفوي كأنها لعبة جديدة يريدون اكتشافها والإعلان عن استخدامهم لها، دون النظر إلى الأضرار التي قد يحملها هذا التطبيق على مستخدميه، خاصة وأنه يطلب العديد من الموافقات ليتيح له استخدامه.هذه التساؤلات التي قد تخطر على بال البعض أجاب عنها المهندس محمد عماد، الخبير التكنولوجي، في حديثه مع "الدستور" حيث قال إن أي برنامج يتم تحميله يطلب منك إذن دخول على كل بياناتك من صور وميكروفون والكاميرا وأرقام التليفونات، لكن إذا بحثنا سنجد أن تشغيل البرنامج لن يحتاج كل تلك الأمور التي يطلب الدخول إليها.لكن الغرض هو تحليل كل البيانات الخاصة بكل شخص، من حيث الأماكن التي زارها والأسماء التي يتواصل معها وغيرها، وبناءً عليها يتكون "بروفايل" لكل مستخدم يتم فيه تحليل كل البيانات الخاصة بهذا المستخدم، ويتم على أساسه توجيه الإعلانات أو البيانات إلى جهة ما تستفيد من تلك المعلومات.وأكد عماد أن تلك البيانات يتم بيعها، ولا نغفل المَثَل الأمريكي الذي يقول: "ليس هناك دعوة عشاء بلا مقابل"، مشيرًا إلى أن كثير من التطبيقات المماثلة منتشرة بيننا، وكلما ظهر تطبيق جديد نجربه بكل تلقائية، وهكذا نقدم لهم بياناتنا بكل سهولة.واتفق معه المهندس مصطفى نبيل، الخبير التكنولوجي، في حديثه مع "الدستور" محذرًا من التعامل مع أي روابط تطلب الإفصاح عن المعلومات الشخصية، أو تسمح باختراقها، مثل الألعاب والتطبيقات الموجودة على "فيسبوك" التي تطلب الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بك، أيضًا عدم الدخول إلى أي روابط مرسلة من الأصدقاء إلا بعد التأكد منهم أنهم أرسلوها بالفعل.وفي وقت سابق، حذرت شركة "Kaspersky" لأمن المعلومات من هذا التطبيق في ٦ مارس ٢٠١٨، عبر مدونتهم الرسمية بعنوان “GetContact: Find a contact or give your contacts away?“، ووصفته بأنه وباء حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعود مجددًا التطبيق خلال الأيام الأخيرة وينتشر كالنار في الهشيم، ويستخدمه العديد من المصريين.وكشفت الشركة أن تطبيق Get Contact يتضمن اتفاقية سرية يمنح المستخدم بموجبها حق الوصول إلى أي بيانات شخصية وبيانات الشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة بواسطة تطبيقات أخرى وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحق في مشاركة هذه البيانات مع أطراف ثالثة أي أنه يمكن مشاركتها مع أي شخص.وأكدت أنه من خلال قبول المستخدم شروط هذا التطبيق، فهذا يعني أنه يسجل بياناته الشخصية إلى التطبيق، وكذلك بيانات زملائه وأصدقائه، ورغم إصرار مطورو التطبيق على أنهم لا يبيعون بياناتهم لأي شخص، لكن يمكنهم تغيير رأيهم في أي لحظة، فلا يجب استبعاد إمكانية حدوث اختراق أو تسرب للبيانات.