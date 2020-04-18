غلق دورات المياه العمومية على شاطئ بورسعيد (صور)

شنت الأحياء المطلة على شاطئ محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم السبت، لغلق دورات المياه العمومية المتواجدة على الشاطئ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.أشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أن إدارة المنشآت الصحية بالحي أغلقت جميع دورات المياه العمومية بالشاطئ، حتى لا تكون مصدرًا للعدوى وانتشار الفيروس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.وأكد رئيس الحي على أنه يجرى شن حملات يومية على الشاطئ للتأكد من غلق الكافتيريات وعدم وجود أي تجمعات للمواطنين.