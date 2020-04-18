اليوم.. «الوطنية للإعلام» تجرى أعمال تعقيم وتطهير
السبت 18/أبريل/2020 - 10:55 ص
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
تُجري الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام أعمال تطهير وتعقيم كاملة بكافة العيادات والمكاتب كإجراء احترازي ووقائي لمحاصرة فيروس كورونا بحيث يكون قد مر 14 يومًا فترة حضانة المرض من تاريخ ٧ أبريل.
وستتم أعمال التطهير اليوم وغدًا حيث يتم تعطيل العمل بالرعاية لاتاحة المجال للقائمين بأعمال التطهير والتعقيم.
وتتم أعمال التطهير والتعقيم بصفة متكررة بالرعاية الطبية ومختلف الأماكن بمبنى الوطنية للإعلام.
وستتم أعمال التطهير اليوم وغدًا حيث يتم تعطيل العمل بالرعاية لاتاحة المجال للقائمين بأعمال التطهير والتعقيم.
وتتم أعمال التطهير والتعقيم بصفة متكررة بالرعاية الطبية ومختلف الأماكن بمبنى الوطنية للإعلام.