سباق الزمن ومواجهة كورونا.. «الدستور» تحاور الصينيين بالعاصمة الإدارية

بذل عمال البناء الصينيون والمصريون معًا جهدا كبيرا لفهم سبل الوقاية من وباء فيروس "كورونا" ليسابقوا الوقت في إنهاء الأعمال بالعاصمة الإدارية، والحفاظ على خطة تنفيذ مشروع 20 برجا تنفذها الشركة الصينية الهندسية للإنشاءات CSCEC بالتعاون مع الخبرات والعمالة المصرية.



ورغم تحديات الوباء، يسعون إلى النجاح في إنهاء الأعمال الخرسانية بأحد الأبراج في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ كي يصبح أول ناطحة سحاب يتم الانتهاء منه في المنطقة، وتنفذه الشركة في إطار مبادرة الحزام والطريق.



جولة قامت بها "الدستور"بالعاصمة الإدارية الجديدة لرصد ملامح ملحمة التغلب على فيروس "كورونا"، والعمل المضن الذي وحد شعبين تربطهما علاقات قوية لإنجاز مشروع تاريخي، وذلك من خلال التواصل مع عدد من مسئولي المشروع المصريين والاشقاء الصينين.



مهندس مصري: الصينيون طمأنوا المصريين في التعامل مع كورونا



المهندس محمد قطب كبير مهندسي الموقع، يقول إنه منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" في الصين كان هناك عددًا قليلًا من العمال المصريين يشعرون بشئ من الخوف من التعامل مع الجانب الصيني داخل المشروع، إلا أن الأمر اختلف تمامًا بعد دورات التوعية التي قام بها الجانب الصيني المستمرة، والإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذها لحماية كل من الجانبين الصيني والمصري، فقد عمدت الشركة الصينية على عزل الصينيين العاملين بالمشروع داخل الموقع، فأصبح غير مسموح لهم على الإطلاق الخروج إلى المتنزهات أو الأسواق الخارجية نهائيًا، مؤكدًا أن تلك الإجراءات التي اتخذها الجانب الصيني كانت قبل تسلل فيروس "كورونا" إلى مصر كنوع من الزيادة بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.



وأشار إلى أن تلك الإجراءات زادت من طمأنة جميع العاملين المصريين الذين تفانوا بالعمل بالتعاون المشترك مع الجانب الصيني، دون الخوف من الإصابة بالفيروس المستجد مع الالتزام الكامل باتباع التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية المشددة، ويتابع أنه مع تسلل فيروس "كورونا" إلى مصر بعد أن نجحت الصين في التغلب عليه، بدأت الإدارة الصينية في نقل تجربتها مع الفيروس إلى جميع العاملين المصريين من خلال استخدام عدة وسائل منها الفيديوهات التوضيحية المبسطة التي تشرح طرق الوقاية السليمة منه، كما عمدت الإدارة الصينية على تشديد الرقابة الصحية على جميع العاملين بالمشروع، فمنعت بشكل كامل التجمعات كالتجمع بالمطعم للتناول الطعام أثناء العمل، وأوجبت ارتداء الكمامات لجميع العاملين طوال فترة العمل، وكذلك عزلت الصينين أنفسهم بشكل كامل في معسكرات سكنهم تجنبًا للتسبب بأي عدوى أو التعرض للإصابة بها.



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مديرة المشتريات بالمشروع: تعرضت للعزل الصحي 22 يومًا



مديرة المشتريات بمشروع أبراج العاصمة الإدارية هبة الفقي تقول: ذهبت إلى الصين مقاطعة شنجهاي بأواخر شهر يناير بمهمة للعمل، وحين عودتي كان وباء "كورونا" كان انتشر بمقاطعة ووهان، وقبل ذهابي لممارسة عملي بمقر العاصمة الإدارية فوجئت باتصال تليفوني من الإدارة الصينية، يفيد بضرورة تحولي للعزل الطبي لمدة أسبوعين كاملين، وهو ما تم بالفعل.



تتابع: خلال الأسبوعين كانت تتم المتابعة الكاملة والدقيقة من الإدارة الصينية لحالتي الصحية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، منها الإصرار على إرسال قياسات درجة حرارتي يوميًا إلى الشركة الأم، والمتابعة التليفونية باستمرار للاستفسار عن حالاتي، وعن وجود أي مستجدات صحية بها".



وتضيف أنه لزيادة الاطمئنان لحالتها الصحية والحرص الكامل على الكشف عن أي احتمال لإصابتها بفيروس "كورونا"، تم مضاعفة فترة العزل لتصبح 14 يومًا ثم تم تمديدها مرة أخرى لتصبح 22 يومًا بعد أن عادت إلى العمل، وبدا عليها التعرض لنزلة برد خفيفة مما جعل الإدارة تصر على تمديد فترة العزل للوقاية التامة من احتمال إصابتها بفيروس "كورونا"، وتعرض غيرها من العاملين للإصابة به أيضًا، واختتمت هبة قولها بالإشادة بالإجراءات الوقائية التي اتخذها الجانب الصيني في العاصمة الإدارية قائلة: "إنهم مثالًا يحتذى به في الالتزام بتطبيق كافة القواعد الصحية وذلك الالتزام أحد أسباب نجاح الصين في التغلب على فيروس "كورونا".



مهندس تقني: منعت الشركة عودة الصينين وتسبب في عجز بالعمالة



أما المهندس وليد رمضان مهندس تقني بالمشروع، يؤكد أن عمله مع الصينين لم يكن يمثل له أي خوف من الإصابة بالفيروس على الإطلاق نتيجة وعيه التام بأن جميع الصينين العاملين بمقر مشروع العاصمة الإدارية لم يسافروا إلى بلادهم منذ عدة شهور قبل انتشار الفيروس بالصين، وبالتالي لم يكن هنا أي فرص لحمل أحدهم لهذا الفيروس.



مشيرًا إلى أن بداية ظهور فيروس" الكورونا" بالصين تزامنت مع حلول عيد الربيع ببلادهم، الأمر الذي من أجله سافر كثيرًا من العمال الصينين إلى الصين لقضاء عطلاتهم السنوية، ومع بداية تفشي المرض بالصين منعت شركة "CSCEC" عودة أيًا من الصينيين إلى عملهم بالعاصمة، وكذلك عدم سفر أيًا منهم إلى الصين، ومن ثم تم البدء في إنشاء وحدة للعلاج والوقاية داخل المشروع تهتم بشكل دقيق بصحة كل فرد داخله.



وأضاف أن ذلك كان له الأثر في حدوث عجز بعدد العمالة الإجمالية بالمشروع، نظرًا لنقص الجانب الصيني، الأمر الذي استلزم توفير عددًا كثيرًا من العمالة المصرية لتعويض هذا النقص، وهو ما تم بالفعل وأثبت المصريين بهذا الموقف أنهم رجالًا للمواقف الصعبة لما تحملوه من ضغط عال بالعمل، وتحمل مزيد من العمل من أجل إنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة وهو ما تحقق بالفعل.



وأشاد وليد بما قام به الجانب الصيني من نجاحه نجح في طمأنة المصريين العاملين داخل المشروع جميعًا وقت انتشار الفيروس بالصين، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية داخلية بالمشروع من شأنها تعزيز مفهوم أن الصينين العاملين بالمشروع لا يحملون الفيروس، وأنهم يتبعون سبل الحماية اللازمة للجميع لذا فلا داع للخوف منهم، بل لابد من تكاتف الجانبين المصري والصيني من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بوقت تاريخي.



مهندس

مهندس ميكانيكي: العمل بالموقع دام 24 ساعة



وعن المبنى الذي تم إنجازه بيد الجانبين المصري والصيني بتلك الفترة العصيبة أكد المهندس محمود عبد الرحمن، المهندس المسؤول عن التصميم الميكانيكي بالمشروع أن الانتهاء من المبني الخرساني للبرج تم بتكاتف الجهود المصرية والصينية على حد السواء متحدين بذلك عوائق كثيرة تسبب بها فيروس "كورونا"، من نقص عمالة وغيره، فقد عمل لجانبين يعملون بشكل مستمر ودوري داخل الموقع، ٢٤ ساعة مقسمة إلى ثلاث فترات عمل بالتناوب بين أكثر من فريق عمل، بالإضافة إلى ذلك كانوا يعملون بالعطلات والإجازات الرسمية، وذلك جميعه من أجل تنفيذ الجدول الزمني للمشروع.



وأكد أن المبنى الإداري "سى 03" الذي تم الانتهاء منه مر بعدة خطوات اشترك بها كل من الجانب المصري والصيني متحملا معًا جميع الصعوبات اللاتي واجهتهم فقد استغرق بناء الخرسانات والقواعد الرئیسیة له حوالى 175 یومًا؛ أما عن ھیكلها الرئیسي فبدأ في 2 یولیو 2019، وتم الانتھاء من صب آخر قطعة خرسانیة فتاریخ 15 مارس 2020، أي أن فترة البناء الفعلیة استغرقت حوالى 417 یومًا، وهي الفترة التي تعد وجيزة للغاية لبناء هذا المبنى الضخم، والذي أرجعها عبد الرحمن إلى التعاون الهادف المشترك بين الجانبين المصري والصيني، وكذلك استخدام تقنيات حديثة بالبناء من شأنها تسهيل إنجازه، بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية على عدة برامج لتنمية مهاراتهم العملية.



مدير العمال الصيني: أنشأنا فريقًا كاملًا للوقاية من "كورونا" ولا مصاب إلى الآن



أما عن الجانب الصيني فقد أكد السيد تسوي توان مدير العمال الصيني بالموقع، أن الخمسة عشرة سنة التي قضاها بمصر جعلته يستطيع تفهم الثقافة المصرية، والتعامل مع مواردها البشرية من عمال ومهندسين وخلافه، مما كان له الأثر في التعاون المشترك بينه وبينهم لإنجاز مهام المشروع بفترة وجيزة، والتغلب على الصعوبات التي تواجههما معًا، والتي أصبح أبرزها وأكثرها خطرًا هو فيروس "كورونا" القاتل الذي انتشر ببلاده الصين ليغزو من بعد ذلك العالم، لذا كان لزامًا اتباع أساليب خاصة للوقاية منه واستكمال العمل وإنجازه في فترة وجيزة في نفس الوقت.



يقول: "أنشأنا على الفور فريقًا للوقاية من الأوبئة بدوام كامل للتعامل مع الوضع الوبائي المتزايد خطورة، من خلال رش المطهرات على المكاتب ومناطق المعيشة والتي تم تطهيرها يوميًا، كما تم توزيع "الكمامات" يوميًا ومراقبة درجة حرارة الجسم لمديري المشاريع والعمال الصينيين والمصريين".



بالإضافة إلى ذلك، يوضح أنهم كإدارة صينية قاموا بنشر التوعية المستمرة المتعلقة بالفيروس لجميع العاملين، وكذا التوعية بطرق الحماية الشخصية، وتطهير الأسّرة وغيرها لكل من العاملين المصريين والصينيين.



ويتابع أنه لتوفير الوقاية لجميع العاملين بالعاصمة الإدارية من فرص الاحتمال الإصابة بفيروس "كورونا"، تم إحكام المراقبة الصحية على جميع الزيارات الداخلية إلى مقر العمل، وذلك بالتعاون مع فريق أعمال الوقاية ضد الفيروس داخل الموقع.



مهندس صيني: لا ننسى دور مصر مع الشعب الصيني



أما المهندس المدني "جانج تشو" أحد مسئولي المشروع أكد أن الجانب الصيني والمصري معًا تحدى فيروس "كورونا" بمصر، مثلما تحدى الصينين الفيروس داخل بلادهم، وعاونهم في ذلك المصريين أيضا مؤكدًا على حرص الشركة التام على عدم تعرض أي مواطن يعمل بمقر مشروع العاصمة الإدارية للإصابة بالفيروس سواء كان مصريًا أم صينيًا، دون تفرقة مؤكدًا على أخوة الشعبين لما تربطهم من علاقات قوية سواء على مستوى السياسات الخارجية أو على مستوى الأفراد، والتي لامسها من خلال تعامله مع المصريين طوال عمله داخل مشروعات العاصمة الإدارية، مؤكدًا على الصداقة القوية التي توطدت بين الجانبين.



ويضيف أن أحد أبرز عوامل النجاح بتنفيذ المشروع وفي نفس الوقت الوقاية من أي إصابات بفيروس "كورونا" هي آلية التفتيش الشفافة، ونتائجه المعلنة، مؤكدًا توافر مواد الوقاية من الأوبئة بشكل كاف مما كان يمثل وسيلة اطمئنان لكافة العاملين من مصريين وصينيين، مؤكدًا أن طوال فترة العمل بالمشروع وحتى الآن لم تسجل حالة إصابة واحدة من الجانبين بفيروس"كورونا".



ويتابع أن التشدد في تنفيذ الإجراءات الوقائية بإدارة المشروع جاءت نتيجة لمتابعة الجانب الصيني لما يحدث ببلاده لحظة بلحظة والوعي الشديد لديه بخطورة هذا الفيروس، وبالتالي الرغبة في نقل خبرة التعامل مع شقيقه الجانب المصري، موضحًا أن الجانب المصري بالبداية لم يكن يدرك خطورة هذا الفيروس بالشكل الكاف، إلا أنه ومع التوعية المستمرة، ونقل خبرة الجانب الصيني له في التعامل مع هذا الفيروس أصبح العاملين المصريين مدركين تمامًا مدى خطورة هذا الفيروس، بل تعاونوا مع أشقائهم الصينين بصورة يتعاون مع فريق أعمال الوقاية داخل المشروع من خلال مبادرة داخلية بالموقع لحماية الجانبين أي أخطار متوقعة جراء هذا الفيروس.



واختتم تشو حديثه مشيدًا بدور مصر الفريد الذي قامت به أثناء الفترة العصيبة التي مر بها الشعب الصيني مع فيروس "كورونا"، فيما قدمته من مساعدات له وزيارة وزيرة الصحة إلى بلاه لتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الصيني الذي مر بمحنة لا ينساها، ليصف "تشو" موقفها بأنه لا ينسى، وسيظل محفورًا في وجدان كل فرد من أفراد الشعب الصيني.



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