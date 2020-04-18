بث مباشر.. رؤساء الكنائس بالقدس يشهدون ظهور النور المقدس

يحتفل الأقباط بـ «سبت النور»، وهو اليوم الذى يظهر فيه النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس، كل عام.ويسمى هذا اليوم بالعديد من الأسماء منها «سبت الفرح»، و«سبت النور»، ويعتبر أشهر ما يميز «سبت النور»، النور المقدس الذي ينبثق من قبر السيد المسيح بالقدس، بكنيسة القيامة.ويستعد مسيحيو القدس للطقس الأهم وهو ظهور النور المقدس منبعثًا من قبر المسيح اليوم السبت، المعروف باسم «سبت النور».ففي كنيسة القيامة بالقدس، يشهد الأقباط لحظة ظهور النور المقدس عند فتح قبر السيد المسيح، حيث توزع الكنيسة شموعًا على كل الحجاج وتضاء تلقائيا بمجرد ظهور النور المتوهج.ومعجزة ظهور النور المقدس من قبر المسيح تحدث بناء على عدة خطوات وطقوس، فى صباح يوم سبت النور وقبل مراسم خروج النور المقدس يتم فحص قبر المسيح والتأكد من عدم وجود أى سبب بشرى لهذه المعجزة، ويبدأ الفحص فى العاشرة صباحًا وينتهى فى الحادية عشرة ظهرًا، وبعد التأكد من خلو القبر المقدس من أى مادة مسببة لهذا النور، يتم وضع ختم من العسل الممزوج بالشمع على باب القبر.وأعلن الأنبا أنطونيوس مطران القدس؛ والكرسي الأورشليمي ترتيبات استقبال النور المقدس بكنيسة القيامة بالقدس.وأضاف الأنبا أنطونيوس، أن الحكومة قررت دخول 10 أشخاص فقط لكنيسة القيامة (شخصين من كل كنيسة)، وتقتصر على رأس الكنيسة وراهب فقط؛ مضيفا أنه سيكون بانتظار الراهب في الكنيسة وحينما يظهر النور المقدس سيقوم الراهب التابع بتوصيله له، وبعد ذلك سينقل النور لدير أنبا أنطونيوس فى القدس.وأشار أيضا إلى وجود 7 طائرات جاهزة لنقل النور المقدس للعالم، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا