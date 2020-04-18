معاش شهري.. تفاصيل إنشاء صندوق السياحة والآثار الجديد (فيديو)

طالب وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، العاملين في قطاع السياحة بالانضمام إلى صندوق السياحة والآثار الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تأمين صحي للمرشدين السياحيين، وكان هناك عدد قليل مؤمن عليهم فقط، إلا أن هذا الأمر سوف يتغير بإنشاء هذا الصندوق.وأضاف البطوطي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أنه مع إنشاء الصندوق سيكون الأمر ملزمًا على جميع العاملين بالسياحة، مؤكدًا ضرورة الاشتراك في الصندوق، مشيرًا إلى أن صندوق التأمين الخاص بالسياحة يقوم بعمل معاشات لجميع العاملين به وبطاقات تموين، لافتًا إلى أنه لم تكن هناك إمكانية لإنشاء تأمين صحي لهم، كما أنه مستقبلًا سيوفر للمشترك دخلًا شهريًا منتظمًا.وأوضح مستشار وزير السياحة الأسبق، أنه تم إعلان إنشاء الصندوق أمس، إلا أن تفعيله سيستغرق القليل من الوقت حتى يقدم الأشخاص على الاشتراك، مضيفًا أن السياحة لن تصبح مهنة مخاطر بعد الآن بسبب إنشاء ذلك الصندوق.