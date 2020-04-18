العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية إلى يوم الجمعة

أعلن المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي الكابتن طيار دريد يحيى جاسم اليوم السبت تمديد تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري في إطار تطبيق إجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.وقال جاسم، في بيان صحفي اليوم، إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد، باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج.وأضاف أن الاستثناء يشمل أيضا رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي التي تستمر بشكل طبيعي، وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد.