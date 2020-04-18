الطب الوقائي بأسوان تفحص 12 حالة مخالطة لمرضى «كورونا»

أجرت إدارة الطب الوقائي التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، الفحص للمجموعة من المخالطين للمصابين بحالات «كورونا» المستجد كوفيد 19 بمنطقتين بمدينة أسوان.حيث تم إجراء التحاليل الطبية بعد الاستفسار عن الأعراض التى يعانوا منها، ووصل عدد الذين أجروا الفحوصات الطبية إلى 12 حالة منهم 4 من منطقة الجزيرة، و8 أشخاص من منطقة مساهمة البحيرة.وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور أيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبوالمجد مدير إدارة الطب الوقائي، وإشراف الدكتور أحمد الأمين، وفنى معمل حسن.