عريقات وبوجدانوف يبحثان أفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، ومكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد -19).وقال عريقات - في بيان صحفي أورته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه ناقش مع بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.وذكر البيان أن المحادثات ركزت بشكل خاص على مكافحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية.