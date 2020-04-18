العراق: إصابة ضابطين وثلاثة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة بديالي

أصيب خمسة عسكريين بينهم ضابطان، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق.وقال مصدر أمني عراقي - في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم السبت - إن ضابطين في الجيش العراقي وثلاثة جنود أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة أثناء عمليات تمشيط في بساتين بأطراف قضاء "المقدادية" شمال شرق بعقوبة.وفي سياق متصل، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي - إصابة اثنين من الضباط وجرح أربعة مقاتلين إثر انفجار منزل مفخخ بالعبوات، خلال عملية تفتيش في منطقة "الخيلانية"، والتي نفذتها قوة ضمن قيادة عمليات ديالي.