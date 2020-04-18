العراق: إصابة ضابطين وثلاثة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة بديالي
السبت 18/أبريل/2020 - 10:41 ص
أ.ش.أطباعة
أصيب خمسة عسكريين بينهم ضابطان، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق.
وقال مصدر أمني عراقي - في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم السبت - إن ضابطين في الجيش العراقي وثلاثة جنود أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة أثناء عمليات تمشيط في بساتين بأطراف قضاء "المقدادية" شمال شرق بعقوبة.
وفي سياق متصل، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي - إصابة اثنين من الضباط وجرح أربعة مقاتلين إثر انفجار منزل مفخخ بالعبوات، خلال عملية تفتيش في منطقة "الخيلانية"، والتي نفذتها قوة ضمن قيادة عمليات ديالي.
وقال مصدر أمني عراقي - في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم السبت - إن ضابطين في الجيش العراقي وثلاثة جنود أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة أثناء عمليات تمشيط في بساتين بأطراف قضاء "المقدادية" شمال شرق بعقوبة.
وفي سياق متصل، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي - إصابة اثنين من الضباط وجرح أربعة مقاتلين إثر انفجار منزل مفخخ بالعبوات، خلال عملية تفتيش في منطقة "الخيلانية"، والتي نفذتها قوة ضمن قيادة عمليات ديالي.