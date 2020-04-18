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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إلغاء احتفالات أسيوط بعيدها القومي بسبب كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:40 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

وأضاف محافظ أسيوط في بيان له، أن هذا يأتي فى إطار القرارات التى اتخذتها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 " ومنع كافة التجمعات حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار مسيرة العطاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات القومية التي يجرى تنفيذها ضمن برامج تنمية الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامتهم ومنع التجمعات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق والسويقات ومنع التجمعات والاحتفالات وتنفيذا قرارات الحظر واستمرار اعمال التطهير لكافة المنشآت والمرافق بالمحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة والتأكد من تنفيذ تلك القرارات.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط تحتفل بعيدها القومي في 18 أبريل من كل عام وهو يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

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