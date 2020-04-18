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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

جولة لوفد «إسكان البرلمان» بالمشروعات القومية بالعلمين الجديدة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:38 ص
عماد سعد حمودة
عماد سعد حمودة
عائشة حسن
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تفقدت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، أعمال إنشاء كوبري (السعداء) الطريق الساحلي الجديد الكيلو 94 بمدينة العلمين الجديدة.

التقى وفد اللجنة مسئولي الشركة المنفذة للاطمئنان على انتظام العمل والالتزام بالمواعيد المقررة لإنهاء المشروع.

وأشاد عماد سعد حمودة باستخدام بعض المواد المصنعة محليا في عملية الإنشاء وهو ما يقلل تكاليف الإنتاج بعيدًا عن الاستيراد الذي يكلف الدولة مبالغ إضافية، مؤكدًا أن تقليل استيراد المواد من الخارج يأتي ضمن توجه الدولة لتعميق الصناعة المحلية بما يساهم في رفع قيمتها عالميًا.

واطمأن رئيس لجنة الإسكان وأعضاء اللجنة على العاملين في المشروع وما إن كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بالأجور أو الاستغناء عن العمالة حيث تم التأكيد على انتظام العمل وعدم وجود أي مشكلات.

كما أشاد عماد حمودة بالتزام الشركة بإجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، لا سيما الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا حيث التزم جميع العاملين بارتداء الكمامات فضلًا عن عمليات المتابعة الصحية أولا بأول حرصًا على عدم وجود أي إصابات داخل موقع العمل.

ورافق اللجنة خلال الجولة التفقدية أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بمشاركة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.

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