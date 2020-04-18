حزب أبناء مصر يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم حزب أبناء مصر، برئاسة مدحت بركات، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بخالص التهاني إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الإخوة المسيحيين وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد.قال بركات إن الشعب المصري نسيج واحد في وطن واحد، يجمعهم حب الوطن والتفاني والإخلاص لرفعة شأنه وعلو قامته، مشيرًا إلى أن وحدة المصريين هي الركيزة الأساسية في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز والغالي مصر.وأوضح رئيس حزب أبناء مصر، أن المصريين سيظلون دائمًا وأبدًا على قلب رجل واحد، في مواجهة الأزمات والظروف الصعبة، داعيًا الله عز وجل أن يزيح الغمة ويرحم الأمة من مخاطر فيروس كورونا المنتشر في كل أنحاء العالم، في أقرب وقت إن شاء الله.ويقيم رؤساء الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، اليوم، قداسات عيد القيامة المجيد، للمرة الأولى دون حضور أبناء الكنيسة من رجال الدين، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخذتها للحد من انتشار من فيروس كورونا المستجد.