4785 إصابة و40 وفاة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4 آلاف و785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين الكلى بالبلاد إلى 36 ألفا و793 مصابًا.وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت - إن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة موسكو حيث بلغ 2649 من إجمالي حصيلة الإصابات اليومية.وأضافت أنه ثبت إصابة 428 شخصًا في ضواحي موسكو و139 شخصًا في مدينة بطرسبورج، وارتفع عدد الوفيات حيث فقد 313 شخصًا حياتهم جراء فيروس كورونا بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.وأكدت اللجنة تماثل 3057 شخصًا للشفاء منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وغادر 467 شخصًا المستشفيات.