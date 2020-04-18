الإكوادور: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا لـ421

قالت وزيرة الداخلية الإكوادورية ماريا باولا رومو، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بلغ 421 حالة حتى يوم أمس الجمعة.ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية - والمهتمة عموما بشأن أمريكا اللاتينية - اليوم السبت عن الوزيرة قولها - إنه جرى تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال يومي الخميس والجمعة؛ ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 421 حالة.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إجراء 29 ألفا و595 فحصا، حتى صباح الجمعة، في 24 إقليما في الإكوادور التي تعد ضمن أكثر الدول تضررا من الفيروس في أمريكا اللاتينية.