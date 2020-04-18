ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ 280 في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 22 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 280 حالة.وأوضح الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - اليوم السبت - أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الجمعة، شفاء 33 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 258 حالات.