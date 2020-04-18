كورونا يغلق قريتين بشكل كامل في إسرائيل

قررت إسرائيل إغلاق قريتين في الشمال، لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).ويشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو ليلة أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت اليوم السبت هيئة البث الإٍسرائيلية.ومن جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12982، تماثل للشفاء منهم.3126وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد، إذ تماثل للشفاء 300 بينما انتقلت العدوى إلى 220.