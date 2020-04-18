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السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

كورونا يغلق قريتين بشكل كامل في إسرائيل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:40 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قررت إسرائيل إغلاق قريتين في الشمال، لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

ويشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو ليلة أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت اليوم السبت هيئة البث الإٍسرائيلية.

ومن جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12982، تماثل للشفاء منهم.3126

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد، إذ تماثل للشفاء 300 بينما انتقلت العدوى إلى 220.

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