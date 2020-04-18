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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت: اختيار «الفرنساوي» للعزل بعد المفاضلة بين 4 مستشفيات

السبت 18/أبريل/2020 - 09:36 ص
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت
اسراء جمال
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أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوي، كمستشفي عزل خاصة لأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بجامعة القاهرة، في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، مشيرًا إلى أن اختيار الفرنساوي جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن اللجنة حددت اختيار واحدة من بين أربع مستشفيات: المنيل الجامعي والفرنساوي وثابت ثابت والباطنة، لتكون مستشفى مخصصا للعزل، وأنه بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب كل منهم من كافة الاتجاهات تم اختيار الفرنساوي، مؤكدًا أن المستشفى متاحة لكافة العاملين بجامعة القاهرة في حال الإصابة بفيروس كورونا دون تمييز.

وأعلن الدكتور الخشت، تخصيص مكافآت خاصة وغير مسبوقة للأطقم الطبية والتمريض المشاركين في المستشفى بعد تخصيصها كمستشفى للعزل تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه يوميًا بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، مشددًا على مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومنع العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه بالنسبة للعاملين بالقصر الفرنساوي سيحصلون على رواتبهم كاملة دون أدنى تأثر حسب توجيهات رئيس الجمهورية، وأما بالنسبة لطاقم التمريض غير المشارك فى مستشفى الفرنساوى كمستشفى عزل سيتم نقلهم للعمل بمستشفى المنيل التخصصى بكامل امتيازاتهم المادية دون نقصان، مضيفًا أنه تقرر حضور 10% من الإداريين فقط بالتناوب في مكان مخصص لعملهم في منطقة بعيدة ومنفصلة عن منطقة العزل، مع الحصول على حوافز مجزية.

وأكد الدكتور الخشت، الحرص على سلامة العاملين ممن لهم حضانة أطفال أو أمراض مزمنة ومنحهم اجازة إستثنائية مدفوعة الأجر وفقًا لقرار رئيس الوزراء مع إستمرار مرتباتهم دون نقصان، بالإضافة إلى منح جميع العاملين الإدرايين من ليس لهم تعاملات تخص المرضى اجازة إجبارية مدفوعة الأجر.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الكبير لدعم ومساندة مستشفيات جامعة القاهرة على كافة المستويات.

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