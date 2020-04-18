سر عدم ظهور مصابين بكورونا في الوادي الجديد وسيناء

نيرمين: لا نشعر بضخامة الأزمة وتم منع حركة التنقل



زكي: سبقنا كل المحافظات في الإجراءات الاحترازية



حسين: كل بيت مستقل بذاته



شريف: تم رش الأحياء بجهود ذاتية والتجمعات قلت



طبيبة: الفيروس متحور



طبيب: "خليك في البيت"



كثافة سكانية ليست بالكبيرة، وأهالي رغم بساطتهم إلا أن وعيهم سريع، فأدركوا خطورة الموقف، وعلى الفور استجابوا للتدابير الاحترازية التي استهان بها البعض الآخر، فكانتا المحافظتين الوحيدتين التي تم الإعلان عن خلوهما من فيروس "كورونا"، الذي اجتاح البلاد، وكان سببًا في إصابة 2،844 شخص، ووفاة 205، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في أحدث بيان لها.ومن خلال تصريحات مصدر مسؤول، تم الإعلان أن تلك المحافظتين هما الوادي الجديد، وشمال سيناء، لكن ما التدابير الاحترازية التي اتبعوها للحفاظ على معدل "صفر" إصابات، والاستمرار على هذا الوضع لحين الإعلان عن السيطرة الكاملة على انتشار هذا الفيروس في أنحاء الجمهورية."الدستور" تحدث مع عدد من أهالي المحافظتين لنقل تجربتهم لباقي المحافظات، حيث قالت نرمين كامل، فتاة عشرينية، من أهالي محافظة الوادي الجديد بواحة الفرافرة: "اللي بيعطس بيبلغوا عنه"، في إشارة منها إلى أن الأهالي يريدون التصدي لأي حالة في بداية ظهور أي عرض ولو بسيط.وأضافت نرمين خلال حديثها مع "الدستور"، أن كثيرًا من أهالي المحافظة لا يشعرون بضخامة الأزمة، لأن المحافظة خالية من الحالات، لكن الحظر والالتزام به مطبق بشكل صارم على المحال ولا مجال لفتحها بعد مواعيد الحظر، متابعة: "عندنا من كام يوم مسكوا كذا حد فتحوا محلاتهم وخدوهم في البوكس".أما عن الإجراءات التي يتبعونها، فأكدت أن الشوارع وكل مكان في القرى يتم رشه بالكحول والمطهرات، وكل منزل يستخدم المنظفات والمطهرات بدرجة كبيرة، معلقة: "لدرجة إن أوقات ما بنلاقيش الكحول والأسعار ارتفعت جدًا".ولفتت إلى أنه تم منع حركة التنقل بين المحافظات والمراكز، لتجنب الإصابة بأي فيروسات، ومنذ أسابيع تم الاشتباه في ٣ حالات، لكن بعد التحليل تأكدوا من سلبية حالاتهم.أما أحمد زكي، ثلاثيني العمر، وأحد شباب الوادي الجديد بواحة الداخلة، قال إنه المحافظة بدأت تطبيق قرارات المحافظ اللواء محمد الزملوط، بشأن الإجراءات الوقائية، التي وصفها بالاستباقية، حيث إنها أُعلنت قبل رئاسة الوزراء، ومنها: إغلاق كل المحال التجارية والأكشاك من ٩ مساءً وحتى ٧ صباحًا، وتقليل عدد القادمين والمغادرين، وغيرها من الإجراءات لمدة ١٥ يومًا، والتي بدأ تنفيذها منذ ٢٤ مارس الماضي.ووصف زكي خلال حديثه مع "الدستور، تصرفات أهالي المحافظة بـ"الالتزام الكامل"، مشيرًا إلى أن كل المواصلات تجد ركابها مرتدين "كمامات وجونتيات"، مؤكدًا أنه تم أيضًا وضع كمائن أمام مداخل بوابات المحافظة يرافقها طبيب وممرض ولديهم أجهزة الكشف عن الحرارة، ويعاونهم في التنظيم اللجان الشعبية من الشباب المتطوع، بحيث يتم الكشف على أي وافد اضطرته الظروف للسفر إلى الوادي، وإذا كانت حرارته مرتفعة يتم عزله أو عدم دخوله المحافظة من الأساس.وأكد أن كل المؤسسات الحكومية في المحافظة يتم تعقيمها بالتعاون مع بعض الشباب من المتطوع، وأيضًا تم تنظيم لجان خاصة بالمعاشات، وتلك اللجان تم فتحها في عدد من المدارس، بحيث يأتي الشخص لصرف معاشه ويتم القضاء على فكرة الازدحام في مكان واحد، وأيضًا بالنسبة لأجهزة ال ATM تم وضع كراسي أمامها على مسافات متباعدة، كي لا يزدحم عليها المواطنين، وتم توفير أدوات تعقيم بحيث كل شخص انتهى من صرف المبلغ الذي يحتاجه يتم تعقيمه.وأيضًا نظم الشباب حملات توعية لتوجيه الناس بعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة، والإجراءات المتبعة حال شعر أحدهم بأي أعراض، وأين يذهب.ومن الوادي الجديد إلى شمال سيناء، حيث تحدث "الدستور" مع بعض الأهالي هناك، وكانت البداية مع أحمد حسين، ٢٨ عامًا، محاسب في شركة مقاولات، ومن أهالي العريش، حيث قال: "أول حاجة هي ماشية بستر ربنا مش شطارة من حد، كمان قلة الكثافة السكانية وطبيعة المعيشة إن كل بيت مستقل بذاته، ومساحة بين البيت والبيت مع الاحتفاظ بمساحة خضراء".وأكد حسين خلال حديثه مع "الدستور"، أن جميع أهالي المحافظة ملتزمين بساعات الحظر التي تم تحديدها من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، كما أقرت الحكومة اقتصار دخول شمال سيناء على أهلها فقط من عند قناة السويس، موضحًا أن هذا الالتزام لم يأتِ إلا نتيجة فرض عقوبات على المخالف، معلقًا: "كسر الحظر هنا ممكن يكلفك حياتك بأقصى تقدير وممكن تتحبس كام يوم تحري فمحدش هيرمي نفسه للتهلكة".وعن الإجراءات المتخذة للوقاية، قال إنهم يحتاطون بالمعتاد وهو ارتداء الكمامات والتعقيم بالكحول بجانب التزام البيت أطول فترة ممكنة، وفي أثناء النهار كل المحلات وسبل الحياة تسير بشكل طبيعي لكن نسبة قليلة من الناس يذهبون للتسوق، وأكثر ما ساعدهم على الالتزام هو قلة الكثافة السكانية.وانتقلنا في الحديث إلى علي شريف، ٣٤ عامًا، يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، حيث قال إن أهالي سيناء في بداية انتشار الفيروس، أخذت فئة من الناس ليست بالقليلة هذا الموضوع على محمل الجد وبدأت تأخذ احتياطاتها، في حين أن هناك فئة أخرى لم تهتم بالأمر، وذلك بسبب عدم التوعية الصحيحة في الإعلام وخلافه.وأكد أنه من ناحية الاحترازات فحاليًا باتت قليلة جدًا، لأن المواطنون اطمئنوا من ناحية عدم وجود أي حالات بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه كان يفترض إغلاق المحافظة على أهلها، لكن الأزمة في المرضى الذين يتلقون علاجهم خارج المحافظة، وأيضًا دخول السلع الغذائية للمحافظة من أخرى.وتابع: "لكن على المريض الذي يخرج من المحافظة ثم يعود إليها يلتزم بمنزله لمدة ١٤ يومًا كعزل منزلي، ويتم تعقيم بعض الأحياء بالجهود الذاتية، ويتم رش المعابر وتوزيع الكمامات على سائقي الشاحنات وقياس درجة حرارتهم قبل الدخول والخروج.واختتم: "إحنا هنا عائلات في بعض لو لا قدر الله انتشر المرض صعب جدًا بل مستحيل السيطرة عليه".وتعليقًا على ما قيل، قالت الدكتورة إيمان صُبح، أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر، إن قدرة الفيروسات على التحور عالية جدًا، وهذا هو السبب في مشكلة فيروس مثل الأنفلونزا الذي يتحور في كل لحظة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد فيروس جديد لعائلة قديمة تسببت سابقًا في انتشار فيروس سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.ونصح الدكتور إبراهيم الفار، أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية، قائلًا: "خليك في البيت"، لأن قلة المرضى المصابين تساعد على منع الفيروس من التحور وإن ظهرت سلالات جديدة.