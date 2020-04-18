حبس ٣ عاطلين لسرقتهم التكاتك بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم السبت، بحبس ٣ عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات ان المتهمين هم على.ف، إسلام.ج، مصطفى. م عاطلين ومسلجين في قضايا سرقة وأقروا بإرتكابهم ٥ وقائع سرقة تكاتك بأسلوب المفتاح المصطنعوأقروا بتخبئتهم للتكاتك المسروقة داخل إحدى المخازن بدائرة القسم.وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت دورية أمنية من إيقاف ٣ عاطلين يرتدون توك توك وبمناقشتهم أقروا بسرقتهم للتوك توك واعترفوا بأنهم وراء سرقة العديد من التكاتك بدائرة القسم بهدف التجهيز لبيعهم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.