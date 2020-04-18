رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صفقة كمامات طبية مشبوهة تثير الرأي العام التونسي

السبت 18/أبريل/2020 - 09:27 ص
كمامات
كمامات
مروة عنبر
طباعة
أثارت صفقة مشبوهة لإنتاج ملايين الكمامات الطبية الرأى العام التونسى، وكان طرفاها وزير الصناعة التونسي ونائب بالبرلمان، وسط دعوات لإقالة الوزير ورفع الحصانة عن النائب.

من جانبها، فتحت السلطات التونسية تحقيقا فى تلك الصفقة التى أثارت غضب الشارع التونسى.

وأوضح رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدرالدين قمودي، أنه في إطار استعدادات الحكومة لرفع الحجر الصحي بصفة تدريجية، طلب من وزارة الصناعة العمل على توفير أكثر من 30 مليون كمامة طبية تمهيدا لفرض ارتدائها على كل المواطنين، متابعا"لكن يبدو أن خللا شاب إبرام الصفقات بين وزارة الصناعة والصناعيين المختصين في إنتاج الكمامات وسط رائحة تلاعب".

وأضاف قمودى في تصريحاته للعربية نت، أن وزير الصناعة صالح بن يوسف، طلب من أحد المصانع المختصة توفير مليوني كمامة بصورة عاجلة، وذلك قبل حضور دفتر الشروط، كما تم تسريب المواصفات الفنية المطلوبة للكمامة، ليقوم أحد الأطراف بإفراغ السوق من القماش الخاص بتصنيع الكمامات وشراء كل الكميات المتوفرة لاحتكارها، قبل أن يتبين أن المصنع الذي استفاد من الصفقة، هو ملك لأحد النواب في البرلمان.

أكد قمودي أن هذا الملف المعقد مازال محل متابعة لجمع كافة المعطيات، لإظهار الحقيقة ثم تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي لها صلة وعلاقة بهذا الموضوع الذي يمس المال العمومي.

وفى السياق، كشفت رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان عبير موسي، عن تورط أحد النواب بالبرلمان في إبرام صفقة عمومية لفائدة شركة يملكها لصناعة مليوني كمامة طبية، طلبتها وزارة المالية بصفة عاجلة من وزارة الصناعة.

واعتبرت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ذلك يعد تجاوزا خطيرا للقانون، خاصة أن الفصل 25 من الدستور يمنع نواب البرلمان من إبرام صفقات تجارية مع الدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

كما أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود شبهة فساد تتعلق بصفقتي تصنيع 32 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لصالح كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، مشيرة إلى أنها قامت بإحالة هذا الملف مع الوثائق إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإجراء تحقيق حوله.

يذكر أن هذا الملف أثار جدلا واسعا بين التونسيين، الذين اعتبروا أن أزمة كورونا، كشفت إلى العلن استغلال بعض الأطراف في الدولة للظروف الحالية للإثراء غير المشروع بممارسة الاحتكار والتلاعب بالصفقات العمومية.

وطالب الحزب الجمهوري بإقالة وزير الصناعة فورا من مهامه وفتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان المشتبه فيه حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي، منددا بتأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد، في الكشف عن وجود شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية لنائب في البرلمان.

موضوعات متعلقة

مقتل «مجرم خطير» بأسيوط.. مطلوب فى 13 قضية

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

«التربية والتعليم» تنفى الشائعات المتعلقة بتأجيل المشروعات البحثية

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

«التربية والتعليم» تنفى الشائعات المتعلقة بتأجيل المشروعات البحثية

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء بصاروخ أمريكى منذ 2011

جمعية «شون بين» الخيرية تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا» بكاليفورنيا

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

يحوي أشعاره القديمة.. عمار علي حسن يصدر «لا أرى جسدي»

الفنانة التشكيلية سارة مدحت تنضم لـ «الزم بيتك»

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية