صفقة كمامات طبية مشبوهة تثير الرأي العام التونسي

أثارت صفقة مشبوهة لإنتاج ملايين الكمامات الطبية الرأى العام التونسى، وكان طرفاها وزير الصناعة التونسي ونائب بالبرلمان، وسط دعوات لإقالة الوزير ورفع الحصانة عن النائب.من جانبها، فتحت السلطات التونسية تحقيقا فى تلك الصفقة التى أثارت غضب الشارع التونسى.وأوضح رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدرالدين قمودي، أنه في إطار استعدادات الحكومة لرفع الحجر الصحي بصفة تدريجية، طلب من وزارة الصناعة العمل على توفير أكثر من 30 مليون كمامة طبية تمهيدا لفرض ارتدائها على كل المواطنين، متابعا"لكن يبدو أن خللا شاب إبرام الصفقات بين وزارة الصناعة والصناعيين المختصين في إنتاج الكمامات وسط رائحة تلاعب".وأضاف قمودى في تصريحاته للعربية نت، أن وزير الصناعة صالح بن يوسف، طلب من أحد المصانع المختصة توفير مليوني كمامة بصورة عاجلة، وذلك قبل حضور دفتر الشروط، كما تم تسريب المواصفات الفنية المطلوبة للكمامة، ليقوم أحد الأطراف بإفراغ السوق من القماش الخاص بتصنيع الكمامات وشراء كل الكميات المتوفرة لاحتكارها، قبل أن يتبين أن المصنع الذي استفاد من الصفقة، هو ملك لأحد النواب في البرلمان.أكد قمودي أن هذا الملف المعقد مازال محل متابعة لجمع كافة المعطيات، لإظهار الحقيقة ثم تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي لها صلة وعلاقة بهذا الموضوع الذي يمس المال العمومي.وفى السياق، كشفت رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان عبير موسي، عن تورط أحد النواب بالبرلمان في إبرام صفقة عمومية لفائدة شركة يملكها لصناعة مليوني كمامة طبية، طلبتها وزارة المالية بصفة عاجلة من وزارة الصناعة.واعتبرت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ذلك يعد تجاوزا خطيرا للقانون، خاصة أن الفصل 25 من الدستور يمنع نواب البرلمان من إبرام صفقات تجارية مع الدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.كما أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود شبهة فساد تتعلق بصفقتي تصنيع 32 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لصالح كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، مشيرة إلى أنها قامت بإحالة هذا الملف مع الوثائق إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإجراء تحقيق حوله.يذكر أن هذا الملف أثار جدلا واسعا بين التونسيين، الذين اعتبروا أن أزمة كورونا، كشفت إلى العلن استغلال بعض الأطراف في الدولة للظروف الحالية للإثراء غير المشروع بممارسة الاحتكار والتلاعب بالصفقات العمومية.وطالب الحزب الجمهوري بإقالة وزير الصناعة فورا من مهامه وفتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان المشتبه فيه حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي، منددا بتأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد، في الكشف عن وجود شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية لنائب في البرلمان.