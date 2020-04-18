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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مبادرات الشباب لمواجهة كورونا تدعم تماسك المجتمع

السبت 18/أبريل/2020 - 09:25 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
عائشة حسن
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أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين وخاصة الشباب على التطوع لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يؤكد تعزيز التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع وممارسة الشراكة المجتمعية، بشكل مسؤول يراعي سلامة المجتمع في ظل هذه الأزمة الطاحنة التي تعصف بالعالم أجمع، فانطلقت المبادرات الشبابية الخيرية لدعم الأسر المتضررة من تداعيات الفيروس في المدن والقرى والنجوع، ولعبت دورا في مساعدة الدولة في وقت الأزمات.

وأضاف مشهور، في بيان له، أن تدشين عدد من شباب المحافظات وبعض المنظمات مبادرات إيجابية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية التي اتخذتها الدولة، وكذلك مبادرات طرق الأبواب لدعم الفئات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، مشيرا إلى أن هذا يدعم تماسك المجتمع وقوته.

وأشار إلى أن هذه المبادرات بمثابة نوع من أنواع المسئولية الاجتماعية التي تعطي الإنسان شعورا بقيمته في المجتمع، كما تعزز الانتماء للوطن، وأميز عناصر المواطنة، وطالب مزيد من الشباب مشاركة المواطنين فى الحملات التوعوية والوقائية كمبادرات منهم لمنع انتشار الفيروس لحمايتهم ولسلامتهم بالإضافة إلى اتباع هذه الإجراءات وارتداء "الجوانتي" والكمامة.

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