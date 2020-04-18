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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا وفيات.. و27 إصابة جديدة بكورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 09:17 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل حالات وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 27 إصابة جديدة من بينها 17 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 82 ألفا و719 شخصا بينما ظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و632 حالة.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ10 المحلية جاءت بواقع 7 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالتين بمقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان.

وأضافت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 5 حالات جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، وخرج 50 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم في اليوم نفسه، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 4 حالات لتبلغ 85 حالة.

وتابعت اللجنة، أنه حتى نهاية يوم أمس تم تسجيل 1566 حالة وافدة، خرج منها 709 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم، كما أن 8 آلاف و893 شخصا، كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 54 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بما فيها 3 حالات وافدة.

وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1021 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و395 حالة في تايوان بما فيها 6 حالات وفاة، فيما خرج 532 مريضا في هونج كونج و17 في ماكاو و166 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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