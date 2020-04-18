ارتفاع إصابات كورونا في اليابان لـ 10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 10 آلاف، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، إن الانخفاض الحالي في مستوى الاحتكاك البشري لا يكفي لاحتواء جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وحث مواطنيه على البقاء في منازلهم لمحاربة انتشار الفيروس.جاءت تصريحات رئيس الوزراء الياباني التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، بعد يوم من قراره توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد، بعد أن كانت تقتصر على طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى، حسبما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.وأكد آبي أنه يريد منع انتقال الأشخاص من المناطق الحضرية، حيث يوجد العديد من حالات الإصابة، إلى المناطق الريفية مع اقتراب عطلات الأسبوع الذهبي في البلاد.