مقتل 6 مسلحين من طالبان بأفغانستان

قال الجيش الأفغاني، إن قواته قتلت ستة مسلحين من حركة طالبان وأصابت اثنين آخرين في اشتباك بمقاطعة زمرة في إقليم باكتيا الجنوبي الشرقي.ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نسختها باللغة الانجليزية، اليوم السبت عن فيلق الرعد 203 قوله في بيان - إن القوات تمكنت من الرد بنجاح على هجوم لطالبان في منطقة ساهاك بمقاطعة زمرة وقتلت ستة مسلحين.وأضاف البيان، أن القوات تمكنت من إصابة مسلحين اثنين وصادرت عربة كان يستخدمها المسلحون.. فيما لم تعلق طالبان في هذا الشآن.وإقليم باكتيا من ضمن الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب شرق أفغانستان إذ ينتشر مسلحو طالبان في بعض ضواحيه النائية.. وتعمد الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة إلى شن هجمات ضد قوات الأمن والمؤسسات الحكومية في هذا الإقليم.