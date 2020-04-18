مصرع 3 جراء تحطم طائرة خفيفة في روسيا

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، مصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في إقليم خاباروفسك الروسي.وقال المتحدث، اليوم السبت- إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية "الـ4" سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من خاباروفسك".وأضاف المتحدث" وفقا المعلومات الأولية، مات ثلاثة أشخاص كانوا على متنها".