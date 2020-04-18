مصرع 3 جراء تحطم طائرة خفيفة في روسيا
السبت 18/أبريل/2020 - 09:04 ص
أ.ش.أطباعة
أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، مصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في إقليم خاباروفسك الروسي.
وقال المتحدث، اليوم السبت- إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية "الـ4" سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من خاباروفسك".
وأضاف المتحدث" وفقا المعلومات الأولية، مات ثلاثة أشخاص كانوا على متنها".
وقال المتحدث، اليوم السبت- إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية "الـ4" سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من خاباروفسك".
وأضاف المتحدث" وفقا المعلومات الأولية، مات ثلاثة أشخاص كانوا على متنها".