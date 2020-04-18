الصين ترسل فريقًا طبيًا إلى ماليزيا

قررت الحكومة الصينية إرسال فريق من الخبراء الطبيين إلى ماليزيا لمساعدة الأخيرة على مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بحسب ما ذكر تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت.وأوضح المتحدث أن الفريق، الذي نظمته لجنة الصحة الوطنية واختارته لجنة الصحة التابعة لمقاطعة قوانغدونغ، غادر إلى ماليزيا صباح اليوم السبت.