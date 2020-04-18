مسؤول إيطالي: «لومبارديا» الأكثر تأثرًا بكورونا

قال مسؤول صحي إيطالي - إن مقاطعة لومبارديا لا تزال المنطقة الأكثر تأثرًا بتفشي فيروس كورونا المستجد لكن منحنى الإصابات يظهر انخفاضا أيضا.ونسبت وكالة أنباء آكي برس الإيطالية، اليوم السبت إلى رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّ قوله - إن مقاطعة فينيتو تحافظ على الاتجاه نفسه من حيث الإصابات، كما تظهر إميليا رومانيا، اتجاهًا مشابهًا إلى حد ما أيضًا.وأضاف سيلفيو، أن المنحنى الخاص بتفشي كوفيد-19، يظهر دائمًا تاريخ بلد يشتمل على مناطق مختلفة، مع كثافة تداول مختلفة للفيروس، والتي تسير على المنوال نفسه، لكنه يخبرنا أيضًا بأن اعتماد تدابير تقييدية، تندرج تحت اسم الإغلاق في جميع أنحاء البلاد، سمح لنا بحصر الإنتشار في العديد من أقاليم البلاد.