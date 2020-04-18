طرح الأفيش الدعائي لـ«لما كنا صغيرين»

طرح المنتج أحمد عبدالعاطي، الأفيش الدعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بـ"الفان بيدج" الرسمية الخاصة بجهة الإنتاج.ويسابق المخرج محمد علي، الزمن للإنتهاء من أكبر عدد من مشاهد مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجم محمود حميده، قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث انتهى من تصوير 70 % من مشاهد العمل، ويكثف ساعات التصوير، والتي تصل لأكثر من 10 ساعات متصلة يوميا، للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية،وذلك بإتباع كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وكانت النجمة سميرة سعيد، انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والأغنية من كلمات "أمير طعيمة" وألحان "مدين" وتوزيع "نادر حمدي".و‎تدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" في إطار اجتماعي تشويقي، حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون للعديد من الأزمات في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.ويشهد العمل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته في الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي عام 2017، كما يعتبر مسلسل "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة في الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائي الكبير.‏مسلسل ‎"لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، وبطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، ود. أشرف زكي، ومن إنتاج أحمد عبد العاطى.