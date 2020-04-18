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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 204 مصريين عالقين بكندا إلى مرسى علم لتطبيق الحجر الصحي لهم

السبت 18/أبريل/2020 - 08:36 ص
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
كتب- علي عواد
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وصلت صباح اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسى علم الدولي، والتي تقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا، حيث سيتم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم لأحد الفنادق السياحية بمرسى علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة في تصريحات له، أن تم استقبال رحلة مصر الطيران القادمة من مطار تورونتو بكندا والتي تقل 204 راكب مصري من المصريين العالقين في كندا، كما تم استقبال رحلتين التي أقلتا العالقين من أمريكا بداية أبريل.

وأضاف مرعي، أنه فور وصول الطائرة تم تعقيم العائدين وحقائبهم والمتعلقات الشخصية، والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة داخل الفندق المخصص للحجر الصحي بمرسى علم، هو تسليم كل فرد غرفة منفردة، أو فردين في غرفة مزدوجة، وكذلك تجهيز جميع الاحتياجات داخل الغرفة.

وتابع، أنه تم نقل المصريين العائدين من كندا في مجموعات داخل كل أتوبيس مجموعة لا تزيد عن 25 شخصا، ويتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخرى فور وصولهم للفندق محل الحجر الصحي.

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