الحلقة الثانية.. «الدستور» توثق أسباب تسمية شوارع الإسكندرية



لوحات تلونت بلون البحر، علقت على مداخل كل شارع وكل زقاق، خط عليها اسمائها ليميزها عن غيره، قد تعود التسمية لشخص بارز كان من أحد قاطنيهافي وقت ما، أو لأثر له بعد تاريخي وأصبح من أهم معالم كل شارع في كل منطقة بالإسكندرية، فبالنظرة العابره قد تقرأ اسم الشارع ولا تهتم لمغزاه والذي حفظته الأذهان بالاعتياد، ولكن بالنظرة المتعمقة، تجد وراء تسمية كل منها تاريخ، كما رصدت "الدستور" في جولة ميدانية لتوثيق سبب تسمية أهم وأبرز الشوارع بعروس البحر المتوسط، بصحبة مينا زكي مؤسس مبادرة الجولة.



لوحات تلونت بلون البحر، علقت على مداخل كل شارع وكل زقاق، خط عليها اسمائها ليميزها عن غيره، قد تعود التسمية لشخص بارز كان من أحد قاطنيهافي وقت ما، أو لأثر له بعد تاريخي وأصبح من أهم معالم كل شارع في كل منطقة بالإسكندرية، فبالنظرة العابره قد تقرأ اسم الشارع ولا تهتم لمغزاه والذي حفظته الأذهان بالاعتياد، ولكن بالنظرة المتعمقة، تجد وراء تسمية كل منها تاريخ، كما رصدت "الدستور" في جولة ميدانية لتوثيق سبب تسمية أهم وأبرز الشوارع بعروس البحر المتوسط، بصحبة مينا زكي مؤسس مبادرة الجولة.

شارع الجزايرلي



- البداية في الحلقة الثانية من جولة "الدستور" التوثيقية من شارع الجزايرلي - المنشية:



اسم الشارع يعود للشيخ محمد المفتي الجزايرلي، ولد بالجزائر عام 1790 م، ليعمل بالإفتاء بعد وفاه والده في عمر الأربعين وذلك على المذهب المالكي، وكان أحد الداعمين لوطنه ضد الغزو الفرنسي، فأخذ يحث على ضرورة الجهاد في سبيل الله والوطن ولكن مع الاستسلام لم يطيق "الجزايرلي" البقاء، واعتزم الرحيل إلى الحجاز ليبقى فيه بقيه حياته برفقه أسرته.



الإسكندرية كانت محطة انتظار توسطت رحلته ليبقى فيها فترة مؤقته، ولكن لتطيل فتره البقاء بعد سند محمد على للجزايرلي مهمة الإفتاء بالقطر المصري، ليوثق علمه في أبحاث فقهية مخطوطة بمكتبه جامع الشيخ "إبراهيم باشا"-أهم مكتبة علمية في الإسكندرية في ذلك الوقت، وكانت تضم أمهات الكتب الدينية والتاريخية والعلمية- توفي عن عمر 73 عاما ويدفن بالمسجد الكائن بالقرب من مسجد سيدي هرمز.

اسم الشارع يعود للشيخ محمد المفتي الجزايرلي، ولد بالجزائر عام 1790 م، ليعمل بالإفتاء بعد وفاه والده في عمر الأربعين وذلك على المذهب المالكي، وكان أحد الداعمين لوطنه ضد الغزو الفرنسي، فأخذ يحث على ضرورة الجهاد في سبيل الله والوطن ولكن مع الاستسلام لم يطيق "الجزايرلي" البقاء، واعتزم الرحيل إلى الحجاز ليبقى فيه بقيه حياته برفقه أسرته.الإسكندرية كانت محطة انتظار توسطت رحلته ليبقى فيها فترة مؤقته، ولكن لتطيل فتره البقاء بعد سند محمد على للجزايرلي مهمة الإفتاء بالقطر المصري، ليوثق علمه في أبحاث فقهية مخطوطة بمكتبه جامع الشيخ "إبراهيم باشا"-أهم مكتبة علمية في الإسكندرية في ذلك الوقت، وكانت تضم أمهات الكتب الدينية والتاريخية والعلمية- توفي عن عمر 73 عاما ويدفن بالمسجد الكائن بالقرب من مسجد سيدي هرمز.

عبده الحامولي

- عبده الحامولي - المنشية



كان عبده الحامولي من أشهر المطربين في عصره وكان يردده مريديه بـ"سي عبده" على سبيل التبجيل، فكان الحامولي صاحب مدرسة جديده في الغناء والتلحين في الوقت الذي لمع فيه، هو من المطربين الأوائل الذين عملوا على تمصير الأغنية وابتعدوا فيها قدر الاستطاعة عن التعبيرات والنغمات الأجنبيه الدخيلة.



ولد عبده الحامولي بقرية الحامول عام 1845، نشأ بتربية دينية وهو ما جعل والده يقابل موهبته في بادىء الأمر بمنتهى القسوة والشدة، لذلك اضطر للهرب إلى مدينة بنها بمساعدة أخاه، ليعلوا صيت "سي عبده" في الأوساط الغنائية نظرا لعزوبته وموهبته الكبيرة، تمرد الحامولي على طريقة الغناء المألوفة أنذاك فسئم من التكرار الممل وخرج عن الدائرة الضيقة في الغناء والألحان واختط لنفسه سبيل جديد غير السبيل المألوف وساعده على ذلك صوته العذب وأداءه السليم.



ونظرا لتاريخه الفني الكبير خلطت بلدية الإسكندرية ذكراه وأطلقت اسمه على أحد شوارعها بمنطقة المنشية، بعد أن وافته المنية في مايو 1901م عن عمر ناهز 62 عاما. كان عبده الحامولي من أشهر المطربين في عصره وكان يردده مريديه بـ"سي عبده" على سبيل التبجيل، فكان الحامولي صاحب مدرسة جديده في الغناء والتلحين في الوقت الذي لمع فيه، هو من المطربين الأوائل الذين عملوا على تمصير الأغنية وابتعدوا فيها قدر الاستطاعة عن التعبيرات والنغمات الأجنبيه الدخيلة.ولد عبده الحامولي بقرية الحامول عام 1845، نشأ بتربية دينية وهو ما جعل والده يقابل موهبته في بادىء الأمر بمنتهى القسوة والشدة، لذلك اضطر للهرب إلى مدينة بنها بمساعدة أخاه، ليعلوا صيت "سي عبده" في الأوساط الغنائية نظرا لعزوبته وموهبته الكبيرة، تمرد الحامولي على طريقة الغناء المألوفة أنذاك فسئم من التكرار الممل وخرج عن الدائرة الضيقة في الغناء والألحان واختط لنفسه سبيل جديد غير السبيل المألوف وساعده على ذلك صوته العذب وأداءه السليم.ونظرا لتاريخه الفني الكبير خلطت بلدية الإسكندرية ذكراه وأطلقت اسمه على أحد شوارعها بمنطقة المنشية، بعد أن وافته المنية في مايو 1901م عن عمر ناهز 62 عاما.

محمد شنن باشا

- محمد شنن باشا - العطارين



"محمد شنن بك"، ولد في بلاد الشركس "القوقاز"، وقد أرسله الوالي محمد علي باشا في بعثه علمية إلى فرنسا عام 1233، ليلتحق بعدها بكلية ميناء طولون البحرية ليدرس العلوم البحرية، ويتولى فيما بعد قيادة الأسطول للحرب ضد روسيا، ليصل إلى "الآستانة" في أغسطس 1853 بالتحالف مع أساطيل تركيا وفرنسا وإنجلترا لمنازلة الأسطول الروسي في البحر الأسود.



في العام ذاته عاد إلى "الآستانة" مرة أخرى لعمل الإصلاحات بسفن الأسطول المصري ولكن وبسبب عاصفة بحرية هبت على الأسطول وغرق وغرق معه محمد شنن بك ومعه 1920 مقاتل. "محمد شنن بك"، ولد في بلاد الشركس "القوقاز"، وقد أرسله الوالي محمد علي باشا في بعثه علمية إلى فرنسا عام 1233، ليلتحق بعدها بكلية ميناء طولون البحرية ليدرس العلوم البحرية، ويتولى فيما بعد قيادة الأسطول للحرب ضد روسيا، ليصل إلى "الآستانة" في أغسطس 1853 بالتحالف مع أساطيل تركيا وفرنسا وإنجلترا لمنازلة الأسطول الروسي في البحر الأسود.في العام ذاته عاد إلى "الآستانة" مرة أخرى لعمل الإصلاحات بسفن الأسطول المصري ولكن وبسبب عاصفة بحرية هبت على الأسطول وغرق وغرق معه محمد شنن بك ومعه 1920 مقاتل.

القاضي سند

- القاضي سند - اللبان

هو "سند بن عنان بن خلف الأزدي"، وكان أحد تلاميذ "ابن رندقة الطرطوشي" العالم الزاهد الورع الذي عكف على تدريس الفقه والحديث والقرأن الكريم ونظم حكم الإسكندرية، والذي لازمه واستقى من علمه ودروسه لسنوات طوال، وهو ما جعله يخلف أستاذه بعد وفاته ويجلس في مجلسه ومدرسته يلقى الدروس في مختلف العلوم لمدة 21 عاما بعد وفاة "الطرطوشي" إلى أن وافته المنية عام 1146 م.



كتاب من 30 مجلد، اشتغل بتأليفه القاضي سند ليعتبر من أمهات الكتب في الفقه المالكي ولكنه وافته المنية قبل أن يتم تأليفه، ليدفن بالقرب من قبر معلمه وظل قبره ومسجده الصغير في نهاية شارع الباب الأخضر المعروف بشارع السكة الجديدة.



فالمسجد عبارة عن حجرة صغيرة تتسع لعدد محدود من المصليين لا يتجاوز الخمسين، وتقوم على عمودين من البناء ليس له مئذنة أو قبة ومنبر المسجد من الخشب العادي قليل الزخرفة مدخلها يطل على شارع الباب الأخضر، ويقع ضريح القاضي سند في الركن الشرقي يغطيه ستر قديم كتب عليه بالخط العادي "ضريح سند عنان". هو "سند بن عنان بن خلف الأزدي"، وكان أحد تلاميذ "ابن رندقة الطرطوشي" العالم الزاهد الورع الذي عكف على تدريس الفقه والحديث والقرأن الكريم ونظم حكم الإسكندرية، والذي لازمه واستقى من علمه ودروسه لسنوات طوال، وهو ما جعله يخلف أستاذه بعد وفاته ويجلس في مجلسه ومدرسته يلقى الدروس في مختلف العلوم لمدة 21 عاما بعد وفاة "الطرطوشي" إلى أن وافته المنية عام 1146 م.كتاب من 30 مجلد، اشتغل بتأليفه القاضي سند ليعتبر من أمهات الكتب في الفقه المالكي ولكنه وافته المنية قبل أن يتم تأليفه، ليدفن بالقرب من قبر معلمه وظل قبره ومسجده الصغير في نهاية شارع الباب الأخضر المعروف بشارع السكة الجديدة.فالمسجد عبارة عن حجرة صغيرة تتسع لعدد محدود من المصليين لا يتجاوز الخمسين، وتقوم على عمودين من البناء ليس له مئذنة أو قبة ومنبر المسجد من الخشب العادي قليل الزخرفة مدخلها يطل على شارع الباب الأخضر، ويقع ضريح القاضي سند في الركن الشرقي يغطيه ستر قديم كتب عليه بالخط العادي "ضريح سند عنان".

حارة ظافر الحداد