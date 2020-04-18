«هوبي» الصينية تسجل زيادة صفرية في حالات كورونا

ذكرت السلطات الصحية المحلية في مقاطعة هوبي بوسط الصين اليوم السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المقاطعة اليوم السبت.ولم تبلغ المقاطعة يوم الجمعة عن حالات وفاة جديدة ناجمة عن مرض كوفيد-19.وقالت لجنة الصحة بالمقاطعة إن هوبي كان لديها 589 حالة بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية حتى يوم الجمعة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن 33 حالة من هذا النوع اليوم السبت.وذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة أن سبعة مرضى مصابين بكوفيد-19 خرجوا من المستشفى بعد شفائهم يوم الجمعة وجميعهم فى مدينة ووهان حاضرة المقاطعة.ومن بين 122 مريضا يعالجون في مستشفى، لا يزال تسعة منهم في حالة خطيرة و18 آخرون في حالة حرجة.وقد أبلغت هوبي حتى الآن عن 68128 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك 50333 حالة في ووهان.