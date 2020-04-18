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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأمم المتحدة تحذر: كورونا قد يسبب أسوأ تراجع منذ الكساد الكبير

السبت 18/أبريل/2020 - 08:12 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إن وباء فيرس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يتسبب في أسوأ تراجع في الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير.

وأصدر تحذيره في موجز للسياسات، قائلا إن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء له "عواقب وخيمة"، بما في ذلك على قدرة البلدان - وليس البلدان المنخفضة الدخل فحسب - على تحمل الديون بشكل مستدام.

وأفاد الموجز أن الدول متوسطة الدخل، التي تضم 75% من سكان العالم و62% من فقراء العالم، أيضا معرضة بشدة لأزمة ديون وفقدان الوصول للأسواق وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.

وأوضح الأمين العام، أنه بينما في أفضل الأحوال، قد يبدأ التعافي في اقتصاديات الدول المتقدمة بنهاية عام 2020 ثم يتردد صداه في الدول النامية، فإنه من المحتمل أيضا أن يكون هذا بداية أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.

وخلال تحدثه في الاجتماعات الربيعية الافتراضية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول "التعبئة مع إفريقيا"، أشار جوتيريش إلى أنه خلال هذه الأزمة، أظهر الاتحاد الأفريقي والقارة الأفريقية الوحدة والقيادة -- وهما من أكثر السلع ندرة.

وحذر الأمين العام من أن القارة الأفريقية، كما هو الحال مع أزمة المناخ، قد ينتهي بها الأمر إلى المعاناة أكثر من غيرها جراء الأزمة.

وتحدثت نائبة الأمين العام أمينة محمد عبر الفيديو إلى مجموعة الأصدقاء المعنية بالأمن الغذائي والتغذية.

وأخبرتهم أنه في مواجهة الوباء الحالي، لن يستغرق الأمر الكثير لدفع ملايين آخرين إلى حالة انعدام الأمن الغذائي. وتشكل الصدمة الاقتصادية على النطاق المتوقع خطرا حقيقيا وداهما.

وأصدرت منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليون إعلانا مشتركا يدعمون فيه حصول الفئات الأكثر ضعفا في أفريقيا على الغذاء والتغذية خلال الوباء.

ووصفوا نظام الأغذية والزراعة بأنه خدمة أساسية يجب أن تستمر في العمل خلال فترات الإغلاق وحظر التجول وغير ذلك من إجراءات الاحتواء.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "لقد أطلقنا خطة للاستعداد والاستجابة والتي تتطلب 38 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدات الإنسانية وكذلك تلبية احتياجات التعافي الاجتماعي والاقتصادي"، مضيفا أنه "تم تقديم هذه الخطة إلى الشركاء الوطنيين والدوليين وسيتم تحديثها قريبا لتشمل الاحتياجات الحكومية".

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