112 مليون دولار من صندوق النقد لهايتي لمواجهة كورونا

وافق صندوق النقد الدولي على تمويل سريع لهايتي بقيمة 111.6 مليون دولار لمساعدتها في تخفيف تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن الصندوق قوله في بيان، اليوم السبت، إن هذه الأموال تشكل 50 % من حصة هايتي وستساعد في تغطية الإنفاق على رواتب المعلمين والتحويلات النقدية وحصص الغذاء للأسر المتضررة.وقال صندوق النقد الدولي إن تفشي الفيروس تسبب في انخفاض حاد في تدفق التحويلات وانخفاض صادرات المنسوجات وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن الفيروس "يشكل تحديا كبيرا لهايتي، وهي دولة في وضع هش ولديها خدمات رعاية صحية محدودة للغاية، بدأت تتعافى من عامين من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة ".