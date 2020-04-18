وزير الداخلية الألمانى يدعو دول الاتحاد الأوروبى لاستقبال لاجئين من اليونان

قبل استقبال ألمانيا نحو 50 لاجئًا قاصرًا من مخيمات لجوء يونانية، اليوم السبت، دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى استقبال لاجئين قصر بدون مرافقين.وقال زيهوفر في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غدًا الأحد: «ألمانيا تفي بوعدها وتبدي التضامن، أتوقع أن يبدأ شركاؤنا الأوروبيون في تطبيق تعهداتهم الآن في أقرب وقت ممكن».ومن المقرر أن ينتقل نحو 50 لاجئًا قاصرًا من مخيمات لجوء في جزر ساموس وخيوس وليسبوس اليونانية على متن طائرة من أثينا إلى مدينة هانوفر الألمانية.وبحسب بيانات وزارة الهجرة اليونانية، فإن الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومتين اليونانية والألمانية تتولى تنظيم عملية الانتقال.ومن المنتظر نقل 1600 لاجئ قاصر بدون مرافق من اليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.وقال زيهوفر: «اليونان تحتاج إلى دعمنا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحسين الوضع في مخيمات اللجوء هناك وحماية الفئة الأضعف (من اللاجئين)»، مضيفًا أن النظام والإنسانية جزء من سياسة الهجرة.