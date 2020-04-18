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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يخصص 3 مليارات يورو لدعم الرعاية الصحية

السبت 18/أبريل/2020 - 07:50 ص
لاتحاد الأوروبى
لاتحاد الأوروبى
وكالات
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وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تخصيص أكثر من 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من أموال الطوارئ، لدعم أنظمة الرعاية الصحية في دول الاتحاد الأوروبي التي تضررت من تفشي فيروس
كورونا المستجد.

وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إن الأموال ستسمح للاتحاد الأوروبي بشراء وتوزيع الإمدادات الطبية مثل أجهزة التنفس ومعدات الحماية، وتوظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية وإعادة نشرهم في بؤر الإصابة بالفيروس.

وسيجري تخصيص الأموال أيضا لمساعدة دول الاتحاد على بناء المستشفيات الميدانية ونقل المرضى والمعدات في المناطق العابرة للحدود.

وتخصص الحزمة أيضا 350 مليون يورو لمساعدة اليونان على التعامل مع ضغوط الهجرة المتزايدة و100 مليون دولار لدعم إعادة إعمار ألبانيا بعد الزلزال الذي تعرضت له.

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