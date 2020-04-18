عالجت مصابين سرًا.. الحكومة النيجيرية تهدد بغلق مستشفيات تكافح «كورونا»

هددت الحكومة النيجيرية بإغلاق مراكز الرعاية الصحية الخاصة والمستشفيات التي تم اكتشاف قيامها بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد سرا.وتقول الحكومة النيجرية إن بعض الأثرياء يتجاهلون البروتوكول من خلال التماس الرعاية الخاصة بدلًا من الاتصال بمركز السيطرة على الأمراض، مضيفة أنه يجب اعتماد المرافق الخاصة لعلاج المرض شديد العدوى الذى يصيب الجهاز التنفسى ويمكن أن يؤدى للوفاة.وأشارت إلى أن الفيروس انتشر في بعض الولايات بسبب الممارسين الذين يواصلون تجاهل تلك القواعد، مضيفين أن العلاج السري لحالات الفيروس التاجي يمكن أن يكون خطرًا على العاملين الصحيين والمرضى الآخرين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.